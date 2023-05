Am Wochenende startete Kanutin Britta Jung von den Wassersportfreunden Zweibrücken im österreichischen Lofer beim Deutschland-Cup im Kanuslalom und belegte als jüngste Teilnehmerin Platz 13 und 15. Der Deutschland-Cup wird in fünf Rennen an drei Orten ausgefahren.

Am Ende bildet der Deutschland-Cup die Rangliste der besten deutschen Slalomkanuten. Er wird in zwei Altersklassen ausgetragen: in der Altersklasse der unter 18-Jährigen und den Erwachsenen. Die Höheischweilerin Britta Jung gehörte mit ihren 14 Jahren zu den jüngsten Teilnehmerinnen.

Die Naturwildwasserstrecke auf der Saalach hatte durch vorangegangene starke Regenfälle einen hohen Wasserstand, was den Wettkampf vor allem für die jüngeren und unerfahreneren Kanuten erschwerte. Am Freitag, dem ersten Wettkampftag, stieg Jung in der Altersklasse der unter 18-jährigen in ihren Kajak-Einer. Die Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens hatte mit dem hohen Wasserstand und der langen Strecke zu kämpfen, landete am Ende dennoch auf einem starken 15. Platz von 32 Starterinnen.

Am Samstag lief es noch besser: Diesmal lag die Wettkampfstrecke der jungen Sportlerin mehr und sie konnte auf Platz 13 vorfahren. Die beiden Platzierungen unter den Top 15-Kanutinnen unter 18 Jahren sind für Jung eine gute Grundlage für eine angepeilte vordere Endplatzierung in der Rangliste.