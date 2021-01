Die britische Mutation des Coronavirus, inzwischen B.1.1.7 genannt, wurde nun erstmals auch im Saarland festgestellt – im Landkreis St. Wendel. Alexander Funk aus Bexbach, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, sieht vor diesem Hintergrund „keine Möglichkeit, in naher Zukunft in eine Debatte über Lockerungen zu verfallen“. Die Bürger müssten „besonnen handeln und der Mutante des Coronavirus so die Möglichkeit eines viralen Flächenbrands nehmen“.