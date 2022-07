Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Geschäftsleitung der Brezel-Ecker GmbH in Homburg haben einen Tarifabschluss für die gut 100 Beschäftigten ausgehandelt. Laut NGG-Verhandlungsführer Tobias Wolfanger steigen demnach die Löhne in zwei Schritten zunächst zum 1. Juli und nochmals zum 1. Oktober 2022 um knapp 17 Prozent. „Auch im Juli und Oktober werden die untersten Gehaltsgruppen einen angemessenen Abstand zum steigenden Mindestlohn haben, entsprechend auch die höheren Gruppen“, so Wolfanger. Zudem seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023 ausgeschlossen. Die Laufzeit des Tarifvertrags betrage zwölf Monate.