Gegen 9.45 Uhr wurde am Freitag die Feuerwehr alarmiert, weil es bei der Firma Kubota am Wasserturm brannte. Es wurde Vollalarm ausgelöst, das heißt, alle verfügbaren Feuerwegfahrzeuge plus Rettungsdienste und Polizei rückten aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Werkshalle ein Schweißroboter brannte. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff, verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unbekannt.