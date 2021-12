Am Samstagabend brannte gegen 20.45 Uhr vor der Sparkassenfiliale am Schlossplatz ein Kunststoffmülleimer. Dieser wurde völlig zerstört und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro. In der Umgebung des Schlossplatzes soll sich kurz vor dem Brandausbruch eine Gruppe Jugendlicher aufgehalten haben. Das teilt die Polizei mit, die Brandstiftung vermutet und um Hinweise bittet unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.