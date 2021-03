Ein brennender Kleinbus hat am späten Montagabend, 8. März, eine wahre Kettenreaktion im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen ausgelöst. In Flammen rollte der herrenlose Transporter die abschüssige Kuchenbergstraße hinab und versengte dabei zwei Wohnhäuser. Unterwegs stellte sich der Anhänger des Kleinbusses quer und stoppte das lodernde Gespann.

Wie Feuerwehrsprecher Christopher Benkert berichtet, konnten seine Kameraden ein weiteres Ausbreiten des Brandes auf nahe Wohnhäuser verhindern. Der Kleintransporter brannte aber restlos aus.

Mit einem angekuppelten Anhänger in einer Parkbucht abgestellt, sei der Kleinbus in Flammen ausgebrochen. Benkert: „Wohl durch die Einwirkung des Feuers löste sich die Bremse.“ Das Gespann sei losgerollt und habe die Fassaden zweier Häuser durch Flammen, Hitze und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte.