In St. Ingbert ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Anwohner hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24. Juni, den Brand von Altpapier-Containern auf dem Parkplatz des Jugendzentrums (Juz) in der Pfarrgasse gemeldet. Als die Feuerwehr kurz vor 2 Uhr morgens dort eintraf, standen zwei Container im Vollbrand. Eine weitere Tonne wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Container unter schwerem Atemschutz. Die beiden Altpapierbehälter wurden vollständig zerstört.