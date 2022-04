Der historische Marktplatz sowie Teile der Saarbrücker Straße in Homburg sind ab Freitag 29. April, voll gesperrt. Grund ist die nach der Coronapause wieder stattfindende Braunacht der Karlsberg-Brauerei. Wegen der Pandemie musste die Braunacht zwei Jahre in Folge ausfallen. In den umliegenden Bereichen zum Marktplatz werden Halteverbote eingerichtet. Der Platz wird nach Abbau der Veranstaltung wieder geöffnet.