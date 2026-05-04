Der Rechtsstreit ist beendet, aber noch rollen keine Bagger auf dem Brauereigelände. Dafür braucht es erst Baugenehmigungen. Drei Anträge liegen der Stadt vor.

Dem Bauamt der Stadt liegen drei Bauanträge vor für drei Wohngebäude im oberen Teil des früheren Brauereigeländes an der Hofenfelsstraße. Das bestätigte Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage. Wie Investor Manfred Schenk aus Pirmasens sagt, wurden die Anträge vor einigen Wochen abgegeben. Nun warteten er und die VR Verbundbank Alsfeld auf die Baugenehmigung. Die Bank aus Hessen ist im Spiel, weil sie eine 7000 Quadratmeter umfassende Teilfläche am oberen Rand des Geländes von Schenk gekauft hat und dort auf eigene Rechnung die besagten drei Wohngebäude mit zusammen 54 Mietwohnungen bauen will.

Nachdem der jahrelange Rechtsstreit um das Baugebiet im April ein Ende fand, werde das Projekt „Quartier Alte Brauerei“ nun „mit Druck vorangetrieben“, wie Schenk sagt. Nach den drei Wohnblöcken am oberen Rand sollen laut Schenk direkt darunter weitere Gebäude mit 42 Eigentumswohnungen entstehen. Hierfür sei er noch auf der Suche nach einem externen Investor. Im unteren, an der Hofenfelsstraße gelegenen Teil sollen ein Seniorenheim und eventuell nun doch auch ein Hotel entstehen. Wegen beidem stehe er momentan in Kontakt mit möglichen Betreibern, so Schenk, der die Hotelpläne zwischenzeitlich schon aufgegeben hatte.

Rechtsgültiger Bebauungsplan

Laut Schenk wurden für weitere Flächen auf dem ehemaligen Brauereigelände Bauvoranfragen bei der Zweibrücker Baubehörde eingereicht, also formelle Anträge, um vorab zu klären, ob das Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Den Eingang dieser Bauvoranfragen hat Stadtpressesprecher Jens John nicht bestätigt. Für das frühere Brauereigelände liegt nach dem Ende der juristischen Auseinandersetzungen nun ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor. Dieser regelt verbindlich, was auf dem Grundstück gebaut werden darf, und dient als Grundlage für Baugenehmigungen.

Manfred Schenk hat das rund 34.000 Quadratmeter umfassende Brauereigelände im März 2018 gekauft. Damals erklärte er, dort ein Hotel, ein Pflegeheim, betreutes Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnhäuser ansiedeln zu wollen. In ersten Vorstellungen des Projekts sprach er von 112 Hotelbetten, 155 Pflegebetten, 80 Wohnungen für betreutes Wohnen und 80 Parkplätzen. Von diesen Plänen hat sich inzwischen vieles zerschlagen, auch ist Schenk nicht mehr alleiniger Investor. Vielmehr möchte er nach eigenen Angaben noch weitere Teilflächen verkaufen.