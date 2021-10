25. Spieltag, Siebter gegen Achter. 29. Spieltag, feststehender Meister gegen den Tabellenvierten. 30. Spieltag, fixer Absteiger gegen den Rangfünften. „Bratwurstspiele“ mit lediglich statistischem Wert gab es schon immer. Die Kritik einiger Mannschaftsverantwortlicher am Verband bezüglich des in Corona-Zeiten eingeführten Modus mit Haupt-, Auf- und Abstiegsrunde entbehrt einer sachlichen Grundlage.

Noch ist nicht gesichert, ob die Runde regulär zu Ende gespielt werden kann. Die Infektionszahlen steigen aktuell. Politisch ist ein weiterer Lockdown gerade nicht gewollt. Die Lage kann sich wieder ändern. Eine neue Mutation. Vermehrte Impfdurchbrüche. Volle Krankenhäuser. Nichts ist ausgeschlossen. Der Verband hat versucht, die Anzahl der Spiele zu reduzieren – und ein Szenario auf den Weg gebracht, das mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgen wird, dass es in jedem Fall wieder eine Runde mit Wertung geben wird. Schlimmstenfalls nach der Hauptrunde.

Es geht kaum fairer

In den Monaten bis April waren die Infektionszahlen 2021 sehr hoch, ehe sie wieder sanken. Es ist also vernünftig, die Pause ein wenig zu verlängern. Von Ausfällen wegen Unbespielbarkeit der Plätze mal ganz abgesehen.

Der neue Modus bescherte ob der vielen Derbys in den Hauptrunden nahezu allen Vereinen ein Zuschauerplus. Und in den Finalrunden geht es fast in jedem Spiel um viel. Das verspricht auch reges Zuschauerinteresse. Ergo: Die Vereine verlieren trotz weniger Spielen keine Einnahmen, sparen sogar Kosten für Schiedsrichter. Und die Attraktivität wird eher gesteigert. In den kleinen Staffeln ist man schnell von unten nach oben oder in die umgekehrte Richtung gerutscht. In Auf- und Abstiegsrunden ohnehin, da hier sehr viele Spiele auf des Messers Schneide stehen dürften.

Wenn Contwigs Trainer Max Blum in unserer Freitags-Ausgabe sagt, dass ein fairer Aufstieg so nicht gewährleistet sei, dann muss er sich fragen lassen, was denn fairer ist als eine Finalrunde, in der sich nur die besten Teams im direkten Vergleich gegenüberstehen? Und wenn die Punkte, die ein Tabellenvorletzter in der Hauptrunde gegen den Primus geholt hat, gestrichen werden, dann sei diesem gesagt: In einer regulären Runde behielte er zwar die Punkte, wäre aber abgestiegen ...