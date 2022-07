Seit 40 Jahren schon hat Inge Guzy die RHEINPFALZ abonniert. „Ich lese sie jeden Morgen von vorne nach hinten. Dafür brauche ich rund eine Stunde“, erzählte sie am Montag, 4. Juli, in der Sommerredaktion. Es sind vor allem die Lokalnachrichten, die Inge Guzy besonders wichtig sind.

Vor einigen Jahren war mal ihr Kater in der Zeitung. Damals hatte sie sich mit unserem Mitarbeiter Thomas Brunner in der Stadt getroffen und ihm von ihrem Kater Balu erzählt. Wenige Tage später dann war der Beitrag über Inge Guzys Stubentiger in der Zeitung abgedruckt.

Neulich ist die 88-Jährige erstmals Uroma geworden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so alt würde.“ Von 1971 bis zu ihrer Rente hat Inge Guzy im Globus gearbeitet. Anfangs, so erinnert sie sich, durfte man dort nur mit Berechtigung einkaufen. „Einmal, weiß ich, saß ich an der Kasse“, beginnt sie. Auf einmal sei direkt vor ihr eine vornehm aussehende Dame ohnmächtig geworden. „Da hatte sich ein tiefgekühltes Brathühnchen unter ihrem Hut versteckt. Durch die Kälte wurde sie bewusstlos.“