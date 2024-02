Mehr als ein Jahr – 15 Monate – nach der Brandstiftung in den Räumen des VIP Lounge in der Fruchtmarktstraße will die Shisha- und Cocktailbar am Montag wieder öffnen.

Die Bar musste komplett neu eingerichtet werden. Der Immobilieneigentümer beziffert die Kosten, den Schaden zu beheben, mittlerweile auf 500.000 Euro. Am 29. Oktober, einem Samstag, war kurz nach 5 Uhr am Morgen der Brand eines an der Rückseite des Café Rückers geparkten Kleinwagens gemeldet worden. Zunächst war die Vermutung, dass die Flammen von dem brennenden Auto auf die Räume der seit 2018 im ehemaligen Traditionskaffeehauses eingemietete „VIP-Lounge“ übergegriffen hatten. Das ist nicht mehr sicher. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine versuchte Verdeckungstat handelte. Wenige Wochen nach dem Feuer erklärte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken, dass es sich um Brandstiftung gehandelt habe. Am Freitag hieß es von der Staatsanwaltschaft: Die Ermittlungen dauerten weiter an. Ob sie sich nur gegen einen oder mehrere vermutete Täter richten, teilte die Behörde nicht mit.

Offenbar war es reines Glück, dass die Mieter in den Wohnungen über der Bar am Tattag nicht in Lebensgefahr gerieten. Die Zweibrücker Feuerwehr war damals mit einem Großaufgebot schnell vor Ort, konnte ein Übergreifen des Vollbrandes in der Bar auf die Räume darüber und auch auf Nachbarhäuser verhindern. Das Inventar der Bar wurde aber total zerstört.