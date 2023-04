Von Claus-Peter-Schmidt

Der nach einer Brandstiftung am 29. Oktober an einem Gebäude in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße entstandene Schaden ist offenbar weit höher als bislang bekannt. War zunächst von Wiederherstellungskosten von rund 100.000 Euro die Rede, so müsse man nach Gutachten jetzt von etwa dem Dreifachen allein am Gebäude ausgehen. Hinzu kämen Kosten der zerstörten Einrichtung, heißt es vom Immobilieneigentümer. Die in den Räumen des ehemaligen Café Rückers eingerichtete „VIP Lounge“ war an einem Samstagmorgen in Flammen aufgegangen. Zuerst war ein Brand eines an der Rückseite des Cafés geparkten Kleinwagens gemeldet worden. Ersten Darstellungen zufolge griffen die Flammen von dem Auto schnell auf die Räume der seit 2018 eingemieteten Bar über. Die Einrichtung wurde trotz schnellen Eintreffens der Feuerwehr vollkommen zerstört. Laut dem Immobilieneigentümer war es reines Glück, dass die Flammen nicht auf die darüberliegenden Wohnungen überschlugen. Die drei Mietparteien im Haus konnten in ihren Wohnungen bleiben. Menschen wurden durch die Brandstiftung nicht verletzt.

Ein sich zunächst gegen einen Zweibrücker richtender Verdacht wurde von der Staatsanwaltschaft wenige Wochen nach dem Großbrand ausgeräumt. Wer der oder die Täter sind, sei Gegenstand nicht abgeschlossener polizeilicher Ermittlungen, erklärte die Staatsanwaltschaft in dieser Woche. Mögliche neue Erkenntnisse über das Tatgeschehen gaben die Strafverfolger nicht preis. Wann die Lounge wieder geöffnet werden kann, ist ungewiss. Der Betreiber ging kurz nach dem Brand von etwa einem halben Jahr Schließung aus. Der Termin ist verstrichen. Laut Immobilieneigentümer befinden sich die Räume in einem Rohbauzustand. Nach Freigabe durch die Versicherung, werde es sicher Wochen dauern, bis die Einrichtung wieder hergestellt ist. Ein Datum zu nennen, sei unmöglich.