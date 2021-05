Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag gegen 2.50 Uhr den Sendemast auf der Ensdorfer Berghalde angezündet. Der Sendemast stand bei der Ankunft der Feuerwehr in Flammen. „Jemand hat den Zaun aufgebrochen, wohl mit schwerem Brechwerkzeug und mit Gewalt versucht den Steuerschrank auszubrechen. Dann hat der Täter Flüssigkeit in den Steuerschrank geschüttet und diesen angezündet. Der Schrank ist abgebrannt“, berichtet Wehrführer Jürgen Wolfert. Mit insgesamt sieben Einsatzkräften und einem Fahrzeug rückten die Einsatzkräfte zum Brandgeschehen aus. Zusätzlich war die Polizeiinspektion Saarlouis vor Ort. Der Täter wird nun anhand von Videoaufzeichnungen ermittelt.