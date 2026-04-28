Die Zweibrücker Wehr kommt aus den Einsätzen gar nicht mehr hinaus. Am Dienstag brannte es nicht nur in der Innenstadt.

Seit Tagen muss die Zweibrücker Feuerwehrbesonders häufig zu Bränden ausrücken. Am Dienstagnachmittag hat es vor der Fassade der Winner-Spielothek in der Fruchtmarktstraße 18 gebrannt. Wie Peter Theisinger von der Feuerwehr vor Ort berichtete, hat vermutlich jemand eine glühende Zigarettenkippe weggeschnippt. Diese fiel in einen Lichtschacht vor einem Kellerfenster der Spielothek; der Lichtschacht sei voller brennbarem Unrat und trockenem Laub gewesen. Diese Mixtur entzündete sich. Durch ein gekipptes Fenster drang der Rauch in den Keller.

Nach Angaben der Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, wurde niemand verletzt. Die Polizei riegelte die Fruchtmarktstraße ab Ecke Maxstraße für den Verkehr ab.

Böse Überraschung beim Grillen

Bereits am Dienstagmorgen hatte es in der Roesingerstraße unweit der Canadasiedlung gebrannt: Dort hatte ein Anwohner auf seiner Terrasse gegrillt. Als dicke Rauchschwaden in die Wohnung zogen, habe sich der Mann nicht mehr anders zu helfen gewusst, als die Feuerwehr zu rufen.