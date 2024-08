Nach einem Angriff mit einer brennbaren Flüssigkeit in Neunkirchen sitzt ein 32-jähriger Tatverdächtiger jetzt in U-Haft. Am Freitagnachmittag, 9. August, soll der 32-Jährige einen 48-Jährigen nach einem Streit im Neunkircher Postpark mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Der 48-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik in Ludwigshafen gebracht, sein Zustand sei weiterhin schlecht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der Tatort sei ein in Neunkirchen bekannter Treffpunkt der Drogenszene. Ob der Vorfall damit in Zusammenhang steht, sei unklar.