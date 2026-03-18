Das Feuer, das in der Nacht auf Dienstag ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße in Kirkel-Neuhäusel zerstörte, hat die Feuerwehr wenige Stunden später erneut beschäftigt. Wie Marc Habermann, Sprecher der Feuerwehr Kirkel nun mitteilt, hatten Anwohner gegen 14.50 Uhr am Dienstag erneut eine „leichte Rauchentwicklung“ am Dach des Hauses gemeldet. Der Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel und die Feuerwehr Blieskastel rückten erneut aus und mussten abschließende Nachlöscharbeiten durchführen. Nach etwa anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Beim Brand wurden laut Feuerwehr vier Personen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Person sei schwer verletzt worden. Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei erst von drei Verletzten gesprochen. Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf 700.000 Euro. Das Haus sei „völlig ausgebrannt“, sagte ein Sprecher der Polizei Homburg der RHEINPFALZ. Am Dienstag war die Spurensicherung vor Ort; die Ermittlungen laufen.