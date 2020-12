Ein lauter Knall riss am frühen Sonntagmorgen, 20. Dezember, die Anwohner rund um die Neunkircher Marienstraße aus dem Schlaf. Kurz nach 6 Uhr war ein Feuer in einem Friseursalon gegenüber der Marienkirche ausgebrochen und hatte die Schaufensterfront des Ladengeschäfts regelrecht herausgesprengt. Die Feuerwehr Neunkirchen brachte den Brand rasch unter Kontrolle, doch das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Straße war bedeckt mit Trümmerteilen und Scherben des Schaufensters. Die Teile waren bis zu 20 Meter weit auf den Marienplatz geflogen, wo sie mehrere geparkte Autos beschädigten. Alle Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Polizei nicht nur die Marien-, sondern auch die Hüttenbergstraße für den Verkehr sperren. Ebenso den Marienplatz, um die vielen Schaulustigen fernzuhalten. Der städtische Beigeordnete Thomas Hans bot den obdachlos gewordenen Hausbewohnern Unterkünfte für den Übergang an. Der Feuerwehreinsatz endete gegen 9 Uhr, während die Polizei vor Ort blieb und ihre Ermittlungen zur Brandursache fortsetzte.