Ein Schmorbrand hat für einen Stromausfall in der Saarbrücker Diskonto-Passage gesorgt und einen Fahrstuhl lahmgelegt, in dem sich eine Frau mit ihrem Säugling befand. Feuerwehrleute haben die Frau mit ihrem Baby geborgen, berichtet die Polizei; verletzt wurden sie nicht. Der Schmorbrand sei am Samstagmittag in einem Verteilerkasten ausgebrochen. Der dadurch entstandene Rauch sei durch ein Treppenhaus und ein angrenzendes Bürogebäude gezogen. Einsatzkräfte der Saarbrücker Berufsfeuerwehr unterbrachen die Stromversorgung zum Verteilerkasten und führten Belüftungsmaßnahmen im angrenzenden Haus durch, berichtete die Polizei. Abgesehen vom Verteilerkasten sei kein Sachschaden entstanden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut Polizei keine. Derzeit werde von einem technischen Defekt ausgegangen.