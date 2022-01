Nach dem Feuer in der Produktionshalle einer metallverarbeitenden Firma in Saalstadt am Mittwochmittag hat die Polizei nun eine Schadenshöhe und die wahrscheinliche Brandursache genannt.

Das Feuer war am Mittwoch gegen 11.40 Uhr ausgebrochen. Die Mitarbeiter versuchten zunächst, das Feuer zu löschen, mussten dann aber die Halle wegen der starken Rauchentwicklung verlassen. Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. Vier Anwohner umliegender Häuser mussten kurzzeitig evakuiert werden. Die Durchgangsstraße blieb über Nacht gesperrt, der Verkehr wurde über Herschberg umgeleitet. Die Bevölkerung wurde laut Wehrleiter Harald Borne auch über die Handy-App Katwarn informiert. Luftmessungen ergaben aber keine Gefährdung. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die Pirmasenser Polizei teilte am Donnerstagmorgen mit: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte ein technischer Defekt brandursächlich sein. Ein Gutachter ist zur Klärung der Brandursache angefordert. Die Schadenshöhe wird vorab auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt.“