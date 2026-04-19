Im Keller eines Wohnblocks in der Junkerstraße hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Samstag gegen 0.45 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen in der Junkerstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus mehreren Fenstern des Kellers starker Rauch kam. Die bereits anwesenden Rettungskräfte des Roten Kreuzes teilten mit, dass fast alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten. Die Feuerwehr begann mit der Brandbekämpfung im Keller und hielt mit mehreren Überdrucklüftern das Treppenhaus rauchfrei. Ein Trupp rettete über Leitern eine eingeschlossene Person im ersten Obergeschoß.

Die Feuerwehr setzte drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Kellereingang ein und löschte von außen mit Schaum, da das im Keller wegen der hohen Temperaturen unmöglich war. Wegen der vielen betroffenen Bewohner und des Brandausmaßes wurde die Alarmstufe für die Feuerwehr erhöht und drei Vorortwehren, die Feuerwehren Einöd und Wörschweiler sowie die Schnelleinsatztruppen des ASB und des DRK mit leitendem Notarzt und organisatorischem Leiter Rettungsdienst alarmiert.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Bewohner des Hauses. Foto: Mario Moschel

Das DRK und der ASB übernahmen die Betreuung der Bewohner und suchten Unterkünfte für diese, da abzusehen war, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist. Die Stadtwerke unterbrachen die Gas- und Stromversorgung zum Haus. Gegen 2 Uhr war der Brand soweit eingedämmt, dass mit Nachlöscharbeiten begonnen werden konnte. Die Feuerwehr löschte Glutnester im Keller. Alle Wohnungen wurden noch mal überprüft: Keiner war noch drin, niemand war verletzt worden. Die Nachlöscharbeiten waren gegen 3.50 beendet.

Von der Feuerwehr Zweibrücken waren zwölf Fahrzeuge mit 45 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehr Einöd und Wörschweiler unterstütze mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften. Die Schnelleinsatzgruppen von ASB und DRK waren mit fünf Fahrzeugen und 18 Leuten vor Ort. Vier Polizisten übernahmen die Ermittlungen und sicherten die Einsatzstelle. Der Einsatz war gegen 5 Uhr am Morgen beendet. Die Schadenhöhe wird auf rund 400.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Brandursache. Das teilen Feuerwehr und Polizei mit.