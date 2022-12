Ein Feuerwerkskörper war möglicherweise die Ursache für einen Brand in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken am Freitagabend. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitagabend kam es laut Polizei kurz vor Mitternacht zu einem Brand in der Ixheimer Straße. In einem Hofdurchgang geriet zunächst eine Mülltonne in Brand, die dann die Hausfassade dahinter entzündete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Erste Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass das Feuer möglicherweise durch einen gezündeten Feuerwerkskörper entstand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die zu dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 oder über das Hinweisportal der Onlinewache unter polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.