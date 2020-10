In der Nacht zum Dienstag stand gegen 3.30 Uhr im Innenhof eines Gebäudekomplexes zwischen Fußgängerzone und Schlossplatz ein Audi A3 in Flammen und brannte komplett aus. Als die Polizei bei dem Anwesen in der Hauptstraße 24 ankam, war das Feuer bereits auf eine große Zypresse übergesprungen. Zwei Autos, die rechts und links des brennenden Wagens standen, wurden wegen der starken Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben kurz nach halb vier alarmiert und rückte mit neun Mann und zwei Fahrzeugen aus. Nach einer Viertelstunde war der Brand laut Wehr gelöscht. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 9000 Euro, nach Schätzungen der Feuerwehr auf 15.000 bis 20.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei in Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.