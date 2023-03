Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Lithium-Ionen-Akku könnte die Ursache für den Brand in der Pirmasenser Müllverbrennungsanlage (MVA) gewesen sein. 94 Wehrmänner aus Pirmasens, Rieschweiler und Rodalben kämpften am Sonntagmorgen gegen die Flammen. Eine Linie der MVA ging am Montag wieder in Betrieb.

Wie berichtet, war das Feuer am frühen Sonntagmorgen im Müllbunker der Anlage ausgebrochen. Um 2.58 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die vor Ort einen ausgedehnten Brand und starke