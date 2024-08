Mitten in einem Höhfröschener Wohngebiet brannte es in der Nacht auf Mittwoch in einer Halle. Dort lagerten 1500 Batterien und Lithium-Ionen-Akkumulatoren.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B10 vor fast zwei Jahren beschäftigt derzeit das Amtsgericht Pirmasens. Dabei starb eine junge Frau und ihr Ehemann wurde schwer verletzt.

Joey Cortes hat Benzin im Blut. Der 16-jährige Schausteller aus Frankfurt ist in ganz Europa und den USA als Monstertruckfahrer unterwegs – und am Sonntag auf dem Baumarkt-Parkplatz in Zweibrücken. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Paul Helmut Kreiner hat sich mit Cortes über seine außergewöhnliche Berufung unterhalten. Außerdem gibt es eine Verlosung.

Gerade mal einen Monat ist Dörte Schall in Mainz Arbeitsministerin, und schon zieht es sie nach Pirmasens, um die von ihrem Haus geförderten Transformationsprojekte zu inspizieren. Im Schuhkompetenzzentrum wurde der Ministerin anschaulich dargestellt, dass trotz der vielen Digitalisierung und Automatisierung der Wert der Arbeit weiter hoch bleiben wird.

Der FK Pirmasens erreicht im Oberliga-Spitzenspiel bei Schott Mainz ein 2:2 und führt damit weiter die Tabelle an. Da nun allerdings wohl auch Thomas Selensky länger verletzt ausfällt, holt der FKP einen neuen Spieler.

Die Verbandsgemeinde greift nun in Maßweiler und Schmitshausen in Sachen Anleinpflicht durch: Neue Hinweisschilder sollen Gassigänger an beliebten Spaziergänger-Routen darauf aufmerksam machen, Hunde anzuleinen.

Mit dem Bus von Zweibrücken nach Bitsch – an dieser Idee hält Bahnexperte Werner Schreiner fest. Zuerst soll aber die Bahnstrecke Zweibrücken-Homburg reaktiviert werden.