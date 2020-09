Die Ursache des Brandes im Etzelweg am 24. August ist weiter nicht geklärt. Wie die Kriminaldirektion in Pirmasens auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, liegt das Gutachten des Brandsachverständigen noch nicht vor. Deshalb könne die Polizei keine abschließende Aussage darüber machen, wo das Feuer ausgebrochen ist oder ob der Brand wegen eines technischen Defekts, Brandstiftung oder vielleicht auch aufgrund von Eigenverschulden entstanden ist. Auch zur Schadenshöhe könne man noch nichts sagen, so ein Sprecher der Polizeidirektion weiter. Bei dem Brand eines Hinterhauses im Etzelweg am Mittag des 24. August wurde niemand verletzt. Die einzige Person, die sich beim Ausbruch des Feuers im Gebäude befand, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.