Anwohner aus dem Bereich Galgenberg/Mühlberg riefen am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Feuerwehr, weil sie über dem Gewerbegebiet Am Funkturm starken Rauch aufsteigen sahen. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass bei einer Entlackungsfirma in der Straße Am Funkturm ein Ofen und der dazugehörige Schornstein brannten, ausgelöst nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt. Bei dem Ofen handelte es sich um einen so genannten Pyrolyse-Ofen, in dem Metallteile bei mehreren Hundert Grad Hitze von altem Lack befreit werden. Weitere Teile der Firma und umliegende Gebäude im Gewerbegebiet waren laut Feuerwehr-Sprecher Matthias Freyler nicht von dem Brand betroffen. Die Feuerwehr habe die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle bekommen. Zur Schadenshöhe konnte Freyler keine Schätzung abgeben.