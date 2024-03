Einen Einsatz nach Rauchentwicklung hatten Feuerwehr und Polizei am Sonntag auf dem Glockenhof in Hengstbach. Der Grund dafür: Gegen 16.30 Uhr sind zwei Feuertonnen in Brand geraten. Der schwarze, dichte Rauch, der davon ausging, führte zu einem Alarm bei der Feuerwehr, die mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Wehrleuten ausrückte. Vor Ort war das Feuer schnell gelöscht. Nach RHEINPFALZ-Informationen hatten Arbeiter in den Tonnen Gegenstände verbrannt. Laut Polizei wurde bei der Aktion niemand verletzt, auch der Sachschaden blieb gering.