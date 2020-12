Die Ursache des Brandes im Etzelweg am 24. August ist weiter unklar. Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf Anfrage mitteilte, warte man weiter auf das Gutachten des Brandsachverständigen. So lange kann man keine abschließende Aussage darüber treffen, wo das Feuer ausgebrochen ist, das einen Schaden von rund 150 000 Euro angerichtet hatte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die einzige Person, die sich beim Ausbruch des Feuers im Gebäude befand, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.