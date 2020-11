In einem Acht-Familienhaus in der in der Sauerbruchstraße brannte am Freitagmittag eine Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr verständigte die Polizei, weil die Brandursache unklar ist und ein nicht unerheblicher Schaden von etwa 30.000 Euro entstand. Vor Ort gab der Brandleiter an, dass die Brandquelle in der Küche am Herd zu vermuten ist. Ob die Abzugshaube oder der Herd die Ursache des Brandes war, konnte noch nicht festgestellt werden. Auf den Herdplatten habe sich ein dickes Holzbrett befunden, das von einer Glasplatte abgedeckt gewesen sei. Die Holzplatte habe beim Eintreffen der Feuerwehr noch leicht gebrannt und die Glasplatte sei teilweise zersplittert gewesen. Die Knöpfe am Herd hatten sich alle in neutraler Stellung befunden. Die Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Die Polizei versiegelte sie nach den Löscharbeiten. Ein Brandsachverständiger wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.