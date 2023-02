Der Umzugstermin für die Landgraf-Ludwig-Realschule verschiebt sich noch einmal. OB Markus Zwick kann aber auch den neuen Termin nach den Herbstferien nicht hundertprozentig garantieren.

Im Fall des im Oktober bei Winzeln totgefahrenen Hundes sind alle Hinweise auf das Tatfahrzeug im Sande verlaufen. Die Polizei hat den Fall an die Staatsanwaltschaft in Zweibrücken abgegeben.

Der Prozess um eine mutmaßliche Vergewaltigung unter Soldaten in Zweibrücken zieht sich dahin. Auch die kriminaltechnische Untersuchung hat keine bahnbrechenden Erkenntnisse gebracht.

Die Stadtentwicklung insgesamt und die Aufwertung der zentralen Innenstadt sieht Oberbürgermeister Markus Zwick als große Herausforderung an. Der kompletten Öffnung der Fußgängerzone erteilt das Stadtoberhaupt jedoch eine Absage.

Seit Ende Januar haben Ria und Wolfgang Baumgart den Vorsitz des Kinderschutzbundes übernommen. Eine belastende Aufgabe, denn Ria Baumgart wird öfter mit schlimmen Geschichten konfrontiert.

Nach 19 Jahren steht unter Umständen schon der Austausch der Rad- und Fußgängerbrücke am Ständenhof an. Eine Sanierung könnte schwierig werden.

Die Störche sind bereits aus dem warmen Süden zurück und müssen deshalb manch kalte Nacht überstehen. Auf dem Hitscherhof in Rieschweiler-Mühlbach hat sich schon ein Pärchen gefunden.

Das Finale der Straßenfasnacht in der Südwestpfalz wurde am Montag in Bundenthal und am Dienstag in Bruchweiler-Bärenbach und Hauenstein gefeiert. Und auch der Wettergott war ein Fasnachter.

Joachim Hoene aus Ruppertsweiler ist in seines Vaters Fußstapfen als Pfarrer getreten. Auf der Kanzel steht er nicht mehr, jedoch auf der Empore.

Dass Baustellen länger bleiben als geplant und gehofft, ist keine Seltenheit. So geht es den Contwigern auch mit dem Ausbau der Hohlbachstraße nach Stambach: Er wird sich bis in den Mai ziehen.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Beschwerden von Bürgern über Jugendliche in der Rodalber Innenstadt vermehrt. Ein kriminalpräventives Kompetenzteam will jetzt dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt.