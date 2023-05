Von Mittwoch, 31. Mai, bis einschließlich Freitag, 2. Juni, bleibt in Zweibrücken die Lanzbrücke zwischen dem Baumarkt-Kreisel und der Ampel an der Ernstweilerer Kirche für den Verkehr gesperrt. Laut Auskunft des Ordnungsamts wird im Bereich Wilkstraße und Gottlieb-Daimler-Straße/Lanzbrücke die Straßendecke saniert. In der Wilkstraße zum Baumarkt und zu Möbel Martin sei die Baustelle so geregelt, dass die Straße halbseitig gesperrt wird. Den Verkehr regelt dort eine Baustellenampel. Die Brücke über den Schwarzbach und die Bahnlinie wird hingegen voll gesperrt. Die Umleitung zur Autobahn und den Fachmärkten ist ausgeschildert. Wobei das Schild auf unserem Foto etwas unglücklich platziert wurde: Es steht am Brauereigelände kurz vor der Abzweigung Richtung Herzogplatz, so dass man meinen könnte, man müsse schon dort abbiegen. Wer das tut, landet aber in einer Sackgasse, da die Uhlandstraße derzeit gesperrt ist. Gemeint ist: Wer aus Richtung Hofenfelsstraße kommt, muss an der Tadano-Ampel in die Bismarck- und Kaiserstraße abbiegen. Auf Anfrage erklärte Birgit Tegeder, Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität (LBM), dass die „Deckensanierung in der Zuständigkeit der Stadt Zweibrücken als kreisfreie Stadt“ liege.