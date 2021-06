Die neue Brücke, die die Eremitage mit dem Guldenweg verbindet, ist seit Donnerstag freigegeben. Das teilte der städtische Pressesprecher Jens John auf Nachfrage mit.

Die neue Brücke aus Beton ersetzt eine alte Holzbrücke, die morsch und verfault war. Die Kosten für die neue Brücke aus Beton belaufen sich auf 118.000 Euro. Der Brückenkörper besteht aus einem Beton-Fertigteil, das Ende Mai mit einem Kran in Position gehoben wurde. Die alten Widerlager der Vorgängerbrücke waren zuvor saniert worden. In den vergangenen Tagen kamen die Geländer aus verzinktem Stahl an die Brücke, somit ist sie wieder verkehrssicher und kann ab sofort von Fußgängern, Radfahrern und auch den Fahrzeugen des Rosengartens wieder genutzt werden. Ein Toilettenhäuschen, das noch neben der Brücke auf Eremitage-Seite steht ist allerdings nicht für die Brückennutzer gedacht, sondern diente den Bauarbeitern und wird noch abgeholt.