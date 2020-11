Das Holz ist marode, die Längsträger der Bleicherbachbrücke im Bereich der Eremitagestraße sind beschädigt. Die Schäden sind so groß, dass eine Instandsetzung nicht infrage kommt. Folge: Für rund 118 000 Euro wird der Oberbau der Brücke komplett neu gemacht.

Zunächst muss der obere Teil der Brücke mitsamt Geländer und Lagerkonstruktionen zurückgebaut werden. Auf den bestehenden Widerlagern, also den Seitenteilen am Ufer des Bleicherbachs, werden aus Stahlbeton neue Sockel hergestellt. Werden in den bereits vorhandenen Betonteilen Schadstellen wie Risse oder Hohlstellen gefunden, werden diese beseitigt. Statt Holz wird die Brücke künftig aus Stahlbeton sein. Die Firma TKP Krächen aus Illingen wird die Arbeiten übernehmen. Kosten: rund 118 000 Euro. Der Haupt- und Personalausschuss vergab den Auftrag in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig.

Bereits vor zehn Jahren Schäden entdeckt

Der hölzerne Überbau der Bleicherbachbrücke wurde vor 19 Jahren errichtet. Im Jahr 2010 wurden bei einer Überprüfung Schäden an den Längsträgern entdeckt. Laut Stadt entstanden diese durch Schmutzablagerungen zwischen den Gehbohlen. Obwohl die Schäden behoben worden waren, verschlechterte sich der Zustand der Brücke wieder. Gründe hierfür sind die Nähe zum Wasser sowie ein „nicht in ausreichendem Maße angeordneten konstruktiven Feuchteschutz zum Zeitpunkt der Errichtung“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Die Schäden waren so groß, dass die Brücke seit 2016 nur noch Fahrzeugen benutzt werden dürfen, die maximal drei Tonnen schwer sind – ursprünglich waren es 20 Tonnen. Das hatte zur Folge, dass beispielsweise der Betriebshof des Rosengartens die Brücke nicht mehr nutzen konnte. Für Fußgänger ist die Brücke aber weiterhin freigegeben. Nachdem ein Holzbausachverständiger die Brücke vor einem Jahr untersucht hatte, war klar: Eine Instandsetzung der bestehenden Holzbrücke ist nicht wirtschaftlich. Deshalb wird demnächst neu gebaut.