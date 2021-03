Der Mann, der für die Musik zu Wolfgang Ohlers CD sorgt, liebt es, zu improvisieren. Der Zweibrücker Andreas Peter war in der ursprünglichen Formation der Second Bridge Blues Band dabei, die 2004 mit Ohler eine CD eingespielt hat, („Kalte Krieger“ ) und ist als freiberuflicher Musiklehrer tätig. Er besitzt über 40 Instrumente. Aber wie läuft das jetzt mit der Musik-Aufnahme?

Haben Sie für die CD selbst Musik komponiert? Und welche Lieder werden auf der CD sein?

Als mir Wolfgang Ohler sein Buch gegeben hat, habe ich die Idee gehabt: Da könnte ich ja Sounds und Songs mit irischem Klanggewand zu machen. Also, ich covere nichts. Ich versuche das so zu machen, dass man eine Art Filmmusik im Kontext mit den Texten hat. Man hat diesen typischen irischen Sound – aber die Stücke, so wie ich sie spiele, sind völlig frei. Das soll auch keine authentische Irish-Folk-Musik sein. Es soll eher das irische Klanggewand haben. Ich nehme die irischen Instrumente, und mache da was Eigenes draus. Bei den meisten Liedern habe ich eine Leitlinie, dann gehe ich in die Improvisation über, und gehe noch mal ins Thema. So ein bisschen wie das, was die Jazz-Leute machen.

Sie verwenden für die Aufnahme Instrumente, die typisch irisch sind. Welche sind das?

Zum Einsatz kommt zum Beispiel eine Low D-Whistle (tiefe D-Flöte). Das spielen die Iren dort. Das ist eine sehr tief und rauchig klingende Flöte aus Metall. Die klingt Bariton-mäßig. Dann hab ich noch was ganz Spezielles, und zwar eine irische Bouzouki. Das ist im Prinzip eine Art Laute. Die ist seit den 60ern in Irland adaptiert. Das haben die Seefahrer aus Griechenland mit nach Irland gebracht. Die Iren haben dann die Stimme ein bisschen verändert – und so kam das durch die Folkrockbands in Irland dort in die Musik rein. Bekannte irische Bands haben die Bouzouki drin gehabt. Es ist möglich, dass auch noch ein Stück nur auf der Cajon kommt – damit auch so ein bisschen die Tanzstimmung aus einem Pub rüberkommt.

Wussten Sie direkt, welche Fragmente zu den Texten passen könnten?

Die Flöte und die Bouzouki hab ich selbst erst vielleicht ein Vierteljahr. Mein Vorteil war, dass ich vorher andere Flöten gespielt habe. Die Low-Whistle bläst sich anders als eine Flöte, und auch die Bouzouki hat eine andere Stimmung als eine Gitarre. Da musste ich mich also ein bisschen reinarbeiten. Deswegen war meine Herangehensweise so: Ich gucke mal, was ich da rauskriege. Zu bekannten Instrumenten hätte ich wahrscheinlich einen logischeren Zugang gehabt. Ich hab einfach rumprobiert und gespielt. Aktuell hab ich sechs kleine Liedskizzen quasi. Die fertige Form ist jetzt aber noch nicht da. Das wird erst im nächsten Monat passieren.

Worauf legen Sie den Fokus bei Ihren Liedern, die Sie zum Text einspielen? Auf was achten Sie?

Generell finde ich es wichtig, dass die Energie da bleibt. Ich persönlich habe Musik gern auf dem Punkt. Nicht zu verspielt – also nicht, dass ich sage: Wir bauen jetzt hier noch ein Streichorchester ein. Die Aufnahmen, die ich mache, werden vermutlich alle solistisch sein. Das heißt: Man hört entweder nur die Flöte, nur die Bouzouki oder nur die Cajon.