Bei den Kommunalwahlen in Frankreich sind die Grünen die großen Gewinner. Sie haben landesweit die Rathäuser in Großstädten wie Lyon, Bourdeaux und Straßburg erobert. In Zweibrückens Partnerstadt Boulogne-sur-Mer bleibt aber alles beim Alten. Bürgermeister Frédéric Cuvillier, eine Sozialist, bleibt im Amt. Er setzte sich mit seiner Liste schon im ersten Wahlgang im März mit 67 Prozent der Stimmen klar durch. Der Kandidat des rechtspopulistischen Rassemblement National, Antoinne Golliot, kam auf 16 Prozent, der Grüne Denis Buhagiar auf zwölf Prozent. Damit war ein zweiter Wahlgang in Boulogne nicht erforderlich.