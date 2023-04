Der Fußballclub FC Homburg verlängert seinen Vertrag mit dem Spieler Boris Becker um ein weiteres Jahr. Der 32-Jährige kickt für die Zweite Mannschaft des FCH, die als Tabellenführer der sechstklassigen Saarlandliga den Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar anpeilt. Zuvor hatte bereits der Spieler Grischa Walzer seinen Vertrag mit der Homburger „Zweiten“ verlängert. Boris Becker kam im Sommer 2022 von der SG Knopp/Wiesbach nach Homburg und übernahm in der Mannschaft aufgrund seiner Erfahrung schnell die Rolle des Führungsspielers. Der 32-jährige Verteidiger hat in der Vergangenheit 102 Regionalliga-Spiele sowie 75 Einsätze in der Oberliga absolviert. Zudem kam Becker in insgesamt 20 Länderspielen für die deutsche U16-, U17- und U18-Nationalmannschaft zum Einsatz. „Boris ist eine wichtige Säule und ein Führungsspieler innerhalb unserer jungen Mannschaft. Seine Qualitäten sind unbestritten“, sagt Mauro Mazzotta, sportlicher Leiter der U23 des FC Homburg. Boris Becker: „Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich möchte mein Wissen weiterhin an die jungen Spieler weitergeben und sie sowohl fußballerisch als auch in ihrer Persönlichkeit weiterbringen.“