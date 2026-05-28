An Mosel, Meurthe und Saar auf deutscher und französischer Seite hat der Fotograf Boris Becker ungewöhnliche Aufnahmen gemacht. Sie sind in zwei Ausstellungen zu sehen.

Auto fahren unter einer Brücke am Wasser, Schiff fahren über eine Brücke, am Flussufer stehen ungewöhnliche einsame Gebäude, die meisten sind verlassen. Der renommierte deutsche Fotograf Boris Becker (Jahrgang 1961, nicht zu verwechseln mit dem inzwischen nicht so renommierten deutschen Tennisspieler) reist im August und September vergangenen Jahres durchs Saarland, Lothringen und Luxemburg – immer am Wasser entlang.

Er folgte der Saar, der Mosel, der Meurthe, dem Saar-Kohlenkanal und dem Marne-Rhein-Kanal. „La ligne claire – die helle Linie“ heißt das deutsch-französische Kooperationsprojekt, dessen Ergebnisse man auf großformatigen Fotografien sehen kann.

Oft ist es die Perspektive, die ein Foto zu einem Hingucker macht. Wer fotografiert schon in Saarbrücken auf Höhe der Stadtautobahn auf der gegenüberliegenden Saarseite vorfahrende Laster zwischen zwei von Graffiti verzierten Betonsäulen und mit Blick auf das Betondach der Brücke, die genau an dieser Stelle über den Fluss führt? Aber auch die dunkle Saar ist noch auf dem Foto, und durch die Perspektive wirkt der rote Laster wie ein Spielzeugauto in einem Kasten.

In Bliesbruck-Reinheim zu sehen: Boris Beckers Aufnahme einer ungewöhnlichen Schiffsbrücke bei Saint-Louis in Lothringen (2025). Foto: Katalog

Besucher gehen in Metz im Park über eine Brücke, die auf dicken, beigen, tonnenartigen Gebilden ruht und sehen dabei eine Fülle weißer Hinweisschilder übereinanderhängen. Wer nicht weiß, wo genau der Fotograf war, wird es so schnell nicht finden, denn der Hinweis „Metz“ allein reicht nicht. Auch der Hinweis „Saint-Louis“ bei dem Foto, in dem drei weiße Schiffe hintereinander über eine Brücke fahren, unter der sich gar kein Wasser, sondern nur Schienen befinden, hilft nicht wirklich weiter. Nur die Fans wissen, dass es sich um das Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzwiller mit seinem einzigartigen schrägen Aufzug handelt, das eben auch beim Fotografieren schräge Perspektiven ermöglicht.

Zu den Lost Places, die Boris Becker fand und ablichtete, gehört ein kleines Stelzenhaus an der Saar in Nähe der Saarbrücker Westspange, aber auch ein verlassener Teil der Völklinger Hütte, den man nur von der anderen Seite des Flusses sieht, und ein Fabrikgebäude in Saaralbe und ein anderes in Saargemünd.

In Saarbrücken zu sehen: Becker fotografierte einen Pfeiler des 1,5 Kilometer langen Moselviaduktes für den TGV bei Vandières. Foto: Andrea Dittgen

Aber man begegnet auch einem einsamen Angler an einem malerischen Ufer der Mosel. Stählerne Brückenkonstruktionen, Hochspannungsmastenwirrwarr, Ruinen, Häuser, Taleinschnitte, rostige Überbleibsel der früheren Industrie – die Motive der Fotografien sind ebenso vielseitig wie faszinierend. Meist sind sie meistergroß aufgezogen, was die Wirkung verstärkt. Eines hängt fast vier Meter breit an der Museumswand und macht Lust ins Freie zu gehen und nach Gersheim-Reinheim zu fahren, wo weitere Arbeiten von Boris Becker quer verteilt über den Park im Freien erwandert werden können.

Hängt meterbreit im Saarlandmuseum: die Autobahnbrückenkurve bei Schweich an der Mosel. Foto: Andrea Dittgen

Becker, der an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Bernd Becher (dem Türme-Fotograf) studierte, zählt nicht umsonst zu einem der besten Dokumentarfotografen Deutschlands. Auf dieses Kunstprojekt des Nouvel Observatoire Photographie du Grand Est, des Departements Moselle und des Saarlandes hat er sich eingelassen, weil er ein besonderes Verhältnis zum Wasser als verbindendem Element zwischen Ländergrenzen hat. „Ich möchte dazu beitragen, dass der offene, liberale Raum, der durch die Gewässer Saar, Mosel und Meurthe in den letzten Jahren entstanden ist, weiterhin als verbindend und nicht trennend empfunden wird.“ Dem trägt die Ausstellung Rechnung, die deutschen und die französischen Motive hängen schön durcheinander.

Info

Boris Becker: „La ligne claire – Die helle Linie“, Fotografien

Saarbrücken: Saarlandmuseum, Moderne Galerie, bis 5. Juli, Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Mittwoch 10-20 Uhr.

Gersheim: Europäischer Kulturpark, Reinheim, Maison Jean Schaub, Robert-Schuman-Straße 2, bis 31. August, Besuch jederzeit kostenlos möglich.

Katalogbuch: Boris Becker „La ligne claire - Die helle Linie“, 88 Seiten, 60 Farbfotos, 25 Euro, darin sind auch Fotos, die nicht in den Ausstellungen gezeigt werden, erhältlich im Saarlandmuseum in Saarbrücken.