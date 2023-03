Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die meisten erkennt man nicht sofort – und das ist auch gut so. Oft sind sie bemalt, damit man nicht ahnt, was sich hinter den Mauern verbirgt. Der Kölner Fotograf Boris Becker hat Hochbunker in ganz Deutschland aufgespürt. Auch in Saarbrücken ist er da fündig geworden, wo man es nicht ahnt.

Sechs Jahre lang, von 1984 bis 1990, hat Boris Becker in Deutschland Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht, gefunden und fotografiert. Hochbunker, nicht unterirdische Bunker, sondern Gebäude,