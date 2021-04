Das Urteil gegen eine 52-jährige Bordellbetreiberin zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung ist seit Mittwoch, 21. April, rechtskräftig. Das Saarbrücker Landgericht hatte die Deutsche wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung verurteilt. Von 2016 bis 2019 soll sie in ihren saarländischen Bordellen viele Prostituierte als Scheinselbstständige beschäftigt und dabei Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für 800.000 Euro hinterzogen haben.

Nach Angaben des Hauptzollamts Saarbrücken haben Polizei und Steuerfahndung herausgefunden, dass die Prostituierten keine selbstständigen Unternehmerinnen, sondern in den Bordellen angestellt waren. Die Betreiberin habe die Preise für sexuelle Dienstleistungen und die Arbeitszeiten detailliert vorgegeben. Die Frauen mussten feste Anteile ihrer Einnahmen abliefern. Die Chefin habe Sozialbeiträge und Steuern für die Frauen bewusst nicht bezahlt. Bei den Behörden habe sie behauptet, die Bordellzimmer an die Frauen nur zu vermieten und mit deren Geschäften nichts zu tun zu haben. Den Frauen habe sie vorgeschrieben, falsche Angaben zu machen. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr saß sie seit Februar bis zur Verhandlung Ende März in Untersuchungshaft. Die Chefin sei geständig.