Es gab mal eine Ballade von Sasha, die dann genial von einer deutschen Band in eine Rockabilly-Version überführt wurde: Seit „If You Believe“ gehört Boppin’ B zu den führenden Rock’n’Roll-Bands in Deutschland, und in seinem vorletzten Monat als Konzertveranstalter in Zweibrücken holte Thorsten Albrecht das dynamische Quintett am Freitag noch einmal in die Konzerthalle am Flugplatz. Die 60 Besucher erlebten einen wunderbaren Abend, der von der positiven Energie von Boppin’ B geprägt war. Die Jungs können was und bieten eine unfassbar spaßige Bühnenshow, bis hin zu dem aufs Schlagzeug hüpfenden Kontrabassisten Didi Beck.