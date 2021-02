Im saarländischen Homburg werden an diesem Sonntag, 7. Februar, nahe der Anschlussstelle zur A 6 ab 9 Uhr die Bundesstraße 423 und die davon abzweigende Straße Am Zunderbaum für den gesamten Verkehr etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Hintergrund ist eine kurzfristig anberaumte Bombenentschärfung. Der Sprengkörper wurde dort bei Erschließungsarbeiten für ein Gewerbegebiet entdeckt. Für den Verkehr werden keine Umleitungen ausgeschildert, Polizisten geben aber Anweisungen vor Ort. Die Straßen sollen so abgesperrt werden, dass alternative Routen einfach zu befahren sind.