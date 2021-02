Im saarländischen Homburg ist am Sonntagmorgen, 7. Februar, eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft und abtransportiert worden. Weil sich der Fundort im Gewerbegebiet Zundebaum außerhalb der Wohnlage befindet, mussten nur wenige Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen. Die Sperrung in Homburg dauerte rund eine Stunde. Der Blindgänger war bei Erschließungsarbeiten auf einem Acker entdeckt worden, unterhalb des Wertstoffzentrums am Zunderbaum. Dirk Otterbein von der saarländischen Polizei entschärfte die Bombe. Sie soll später kontrolliert gesprengt werden. Während der Entschärfung waren die B 423 in Richtung Bexbach und die Zufahrtsstraße Am Zunderbaum kurzzeitig gesperrt.