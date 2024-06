In Zweibrücken ist ein Bollerwagen, besetzt mit mehreren Kindergartenkindern, am Freitagvormittag in der Allee in den Schwarzbach gerutscht. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Matthias Freyler auf Anfrage berichtet, ging der Notruf um 11 Uhr ein. Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Allee eintraf, hätten die Erzieherinnen mit Unterstützung von Passanten die Kinder bereits aus dem kalten Gewässer geholt. Eine der Erzieherinnen musste von der Feuerwehr aus dem Bach geborgen werden: Laut Rathaussprecher Jens John war die Frau unter dem Bollerwagen im Schwarzbach eingeklemmt. Verletzt worden sei wohl keines der Kleinen. Eltern holten ihre weinenden Kinder ab. Diese wurden anschließend im Krankenhaus und bei Kinderärzten untersucht. Nach Jens Johns Worten gehört der Bollerwagen zum Kindergarten der Heilig-Kreuz-Kirche. Warum der Karren in den Schwarzbach gerutscht ist, ist bislang unklar. Jens John: „Die Ursache wird nun zu klären sein.“