Am 17. August starb der Geschäftsmann Frank Höh im Alter von 56 Jahren. Höh eröffnete 1987 eines der ersten Fitnessstudios in Zweibrücken, später kam noch ein zweites dazu. Bekannt war Frank Höh auch als Bodybuilder. Im Juni 1996 siegte er bei der Bodybuilding-EM in Belgien, im Dezember desselben Jahres verfehlte er bei der Weltmeisterschaft in Argentinien haarscharf den Titel und wurde Zweiter. In den 80er und 90er Jahren hatte Höh verschiedene Gast-Auftritte, so 1988 bei einer Misswahl in der Discothek „Marabu“, wo er mit einer Harley reingefahren kam. In Mannheim betrieb Frank Höh eine Firma für US-amerikanische Motorräder.