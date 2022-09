Am Dienstagmorgen haben die angekündigten Bauarbeiten an der Globus-Tankanlage an der Gottlieb-Daimler-Straße begonnen. Laut Globus werden die Tankanlage, die Waschstraße und die SB-Reinigungsanlagen für voraussichtlich drei Tage, bis Donnerstag, geschlossen sein. Die Globus-Tankanlage an der Gottlieb-Daimler-Straße ist die größte Tankstelle der Stadt.