Wegen Baumschnittarbeiten am Eckhaus Dürerstraße/Bodelschwinghstraße wird die Bodelschwinghstraße in Homburg zwischen Dürerstraße und Bethelstraße am Freitag und am Samstag gesperrt. Eine Umleitung über die Dürerstraße, Holbeinstraße und Bethelstraße wird ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung mit. Es wird außerdem ein Halteverbot eingerichtet, auf das bereits zuvor durch entsprechende eine Beschilderung hingewiesen wird.