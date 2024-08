Ein BMW ist am frühen Samstagabend in Homburg-Einöd ausgebrannt, verletzt wurde niemand. Der Wagen, der zum Zeitpunkt des Brandes in der Hauptstraße in Einöd vor einer Autowerkstatt geparkt war, stand plötzlich in Flammen und brannte aus, berichtet die Polizeiinspektion Homburg. Personen seien nicht mehr im Auto gewesen. Warum der BMW Feuer gefangen hatte, sei noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude und die in der Nähe stehenden Autos übergriffen. Die Polizei hat im Auto Spuren gesichert, kann aber noch nichts zur Brandursache sagen. Auch zur Schadenshöhe seien erst in den nächsten Tagen Informationen zu erwarten, sagte ein Polizeisprecher der RHEINPFALZ auf Nachfrage am Montagnachmittag. Die Polizeiinspektion Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.