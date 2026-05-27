Am Dienstagabend ist in der Süßhübelstraße in Bexbach ein BMW-Fahrer mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen und einfach weitergefahren. Der Radfahrer ist daraufhin gestürzt und wurde leicht verletzt. Das teilt die zuständige Polizeiinspektion Homburg nun mit. Der Fahrer des schwarzen BMW mit Neunkircher Kreiskennzeichen soll zuvor gegen 20.45 Uhr versucht haben, den Radfahrer zu überholen. Um Zeugen bittet die Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de.