Am Donnerstagmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall auf dem Flugplatz ein Pedelecfahrer verletzt. Gegen 7 Uhr befuhr der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen BMW die Ausfahrt vom Fashion Outlet und bog nach links in Richtung Zweibrücken auf die L 480 ab. Dabei übersah er einen 47-jährigen Pedelec-Fahrer, der aus Richtung Heidelbingerhof kommend vorfahrtsberechtigt nach links in den Londoner Bogen abbiegen wollte. Da ihm der BMW die Vorfahrt nahm, musste der 47-Jährige sein Pedelec stark abbremsen, wobei er stürzte und Schürfwunden erlitt. An dem Pedelec entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Der BMW-Fahrer flüchtete in Richtung Zweibrücken. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen sucht unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.